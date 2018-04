В първия борсов ден от април акциите на "Уолстрийт" поевтиняха на фона на страховете от търговска война между САЩ и Китай, пише CNBC.

Dow Jones industrial average се понижи с 458,92 пункта до 23 644,19 пункта. Широкият измерител S&P 500 спадна с 2,2% до 2 581,88 пункта, като технологичният сектор се понижи с 2,5%. Технологичният индекс Nasdaq спадна с 2,7% до 6 870,12 пункта.

Пазарите в Европа останаха затворени в понеделник заради Великденските празници.

Доларът нарасна с 0,06 на сто до 106,27 йени вчера, след достигнатия ръст от 1,5 на сто през миналата седмица, което беше максималното седмично повишение от септември 2017 година насам.

Разпродажбите на акции на водещи технологични компании са отново в основата на днешното негативно представяне на Уолстрийт, като акциите на Amazon.com падат с над 5%, а на Fаcebook - с 2,52%, повличайки надолу с около 2,34% и акциите на друга голям интернет компания Alphabet Inc., което е собственик на Google Inc. Спад с 4,55% регистрират и акциите на Netlifx Inc., както и с над 2% на компанията Microsoft Corp.

Най-солидно понижение с около 7% към едногодишно дъно от 245 долара има при акциите на Tesla Inc. на фона на серия негативни новини за водещата компания за електромобили.