Анексията на Крим пречи на круизния бизнес в Черно море

Основните круизни компании избягват черноморските пристанища поради несигурната геополитическа ситуация след анексирането на Крим от Русия през 2014 година, съобщава сайтът Portseurope.com, цитирайки източници от българските пристанища.

Само два круизни кораба са посетили българските пристанища през 2017 година, докато през 2018 година не е имало никакви посещения. Очакванията за лятото на настоящата година са за едва едно акостиране на круизен кораб.

Сайтът Portseurope.com посочва, че 2014 е била последната силна година за круизния туризъм в Черно море, като тогава най-голямото българско пристанище Варна е било посетено от 36 круизни кораба с 30 000 туристи на борда. Преди анексирането на Крим от Русия през летните сезони е имало средно 25 посещения на круизни кораби.

Първото посещение на редовни круизни кораби за 2021 година в акваторията на Черно море е планирано за пролетта на същата година, когато се очаква да акостира най-големият частен кораб - The World, разполагащ със 165 апартамента на борда. The World е най-голямата частна "жилищна яхта". Туристите на The World са от около 45 страни, като те де факто живеят на борда, докато корабът пътува, оставайки в повечето пристанища по няколко дни. Някои от тях избират да живеят на борда постоянно, докато други посещават The Wolrd периодично през цялата година.

През настоящия месец Европейският съюз, Съединените щати и Канада наложиха допълнителни санкции, за да накажат Русия за атаката през ноември 2018 година на три кораба от флота на Украйна в Керченския проток, свързващ Черно и Азовско море, в допълнение към санкциите преди това с оглед на анексирането на Крим и с оглед на участието на Русия в конфликта в Източна Украйна.