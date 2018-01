Най-големият нискобюджетен превозвач в Европа "Райънер" (Ryanair) напомня, че от понеделник, 15 януари влизат в сила нови правила за качвания на борда багаж.

Само пътниците, платили за качване с предимство (включително купили услуги Plus, Flexi Plus и Family Plus) ще могат да се качат с два броя ръчен багаж. Всички останали ще имат право на 1 чанта, а втората - по-голяма, трябва да се качи в багажното отделение. Това ще става безплатно и багажът ще се качва от изхода за съответния полет.

От компанията твърдят, че са пратили напомнящ мейл на всички, които ще летят от 15-и нататък и са си купили билети. Освен това новите бордни карти са с дизайн, който ясно показва статута на съответния билет, посочва превозвачът. На всички изходи на полети пък са поставени рамки, по които пътниците могат да се ориентират за това допустим ли е багажът им според изискванията за размера.

В допълнение от понеделник опцията за приоритетно качване на борда ще мога да се купуват до 30 минути преди полета от мобилното приложение на превозвача.

Компанията вече представи и новите си такси за багаж, които според нея са по-евтини за чекирания багаж. Така от есента чекираният багаж може да е 20 вместо 15 кг, а таксата за него е намалена от 35 на 25 евро.

Ръководството на компанията обявява, че е получило добри отзиви от клиентите за тези нови правила и че те ще улеснят качването на борда.