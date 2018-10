Преглед на икономическите теми в печата, 2 октомври

"Най-големият британски оператор с интерес към летище София"

Manchester Airports Group управлява летищата в Манчестър, Лондон Стенстед и Ийст Мидландс

Най-големият британски летищен оператор - Manchester Airports Group (MAG), потвърждава интереса си към концесията на летище София, организирайки брифинг за медиите, на който ще представи бъдещите си планове за участие в процедурата. Това стана ясно от съобщение на британската компания, изпратено до медиите.

Manchester Airports Group притежава и управлява три летища във Великобритания - Манчестър, Лондон Стенстед и Ийст Мидландс, които заедно обслужват 58 млн. пътници годишно. Компанията има над 40 000 служители, допринася с над 7 млрд. паунда за британската икономика и поддържа над 130 000 работни места във веригата за доставки. Компанията е публично-частна, като е управлявана от акционерите си - местните власти на Манчестър и Industry Fund Management (IFM), който държи 35,5% дял в MAG. IFM е австралийски инвестиционен пенсионен фонд, който държи дялове в 16 летища в Австралия и Европа, сред които и летището във Виена.

в. "Дума"

"Maйĸитe нa дeцa c yвpeждaния иcĸaт oбeщaнaтa им peфopмa"

Πpoтecтиpaщитe мaйĸи oт инициaтивaтa "Cиcтeмaтa ни yбивa" нacтoявaт пpaвитeлcтвoтo дa изпълни oбeщaниятa cи peфopми, cъoбщи Дapиĸ. Πo-paнo днec cтaнa яcнo, чe oт пpoeĸтa ca oтпaднaли гoлямa чacт oт мepĸитe, дoгoвopeни c мaйĸитe пpeз пocлeднитe тpи мeceцa, oтпaднaл e и тeĸcтът, cпopeд ĸoйтo личнaтa пoмoщ щe бъдe ypeдeнa в oтдeлeн зaĸoн. Aĸтyaлният вapиaнт нa Зaĸoнa зa xopaтa c yвpeждaния e бил изпpaтeн дo зaинтepecoвaнитe cтpaни oщe в пeтъĸ. B нeгo нe пpиcъcтвa cъздaвaнeтo нa фoндoвe зa пoдĸpeпeнa зaeтocт и зa мoбилнocт нa xopaтa c yвpeждaния, нямa cpoĸoвe зa изpaбoтвaнe нa cтaндapти зa мeдицинcĸитe издeлия и пoмoщнитe cpeдcтвa. Toвa, чe в нeгo липcвa тeĸcтът, cпopeд ĸoйтo личнaтa пoмoщ ce ypeждa в oтдeлeн зaĸoн, пo дyмитe нa oмбyдcмaнa Maя Maнoлoвa oзнaчaвa, чe иcĸaният oт мaйĸитe Зaĸoн зa личнaтa пoмoщ нямa дa бъдe глacyвaн. Ha 2 oĸтoмвpи мaйĸитe зaпoчвaт пpoтecтни дeйcтвия в цялaтa cтpaнa и щe тъpcят пpaвaтa cи, дoĸaтo ce cлyчи peфopмaтa. Oт Haциoнaлнитe opгaнизaции нa xopaтa c yвpeждaния oтĸaзaxa дa ĸoмeнтиpaт oбнoвeния вapиaнт нa зaĸoнa, нo пocoчиxa, чe днec пpeди oбяд ca пoлyчили нoв aĸтyaлeн вapиaнт.

в. "Сега"

"В Русия обмислят лимит от 300 КВтч евтин ток на домакинство"

Руското правителство може да въведе лимити за потребление на ток, над които цената му ще се увеличава, пише в. "Коммерсант". По всяка вероятност предложението, което вече е одобрено от вицепремиера Дмитрий Козак, ще бъде разгледано от кабинета през януари.

Социалният лимит ще бъде в размер на 300 киловатчаса на месец за едно домакинство, а не на човек. Потреблението от 300 до 500 КВтч ще се таксува на по-висока цена, а над 500 киловатчаса - по икономически обоснована тарифа.

Едновременно с тези мерки Кремъл планира постепенна отмяна на сега съществуващите облекчения за потребителите на ток в селата и за домакинствата, отопляващи се на електричество.

в. "Монитор"

"Проверяват еднакви ли са прахът за пране, козметиката и алкохолът тук и в Европа"

Новите изследвания за двоен стандарт, които ще бъдат направени до края на тази година, ще обхванат повече стоки и в тях ще има не само храни, научи "24 часа".

За първи път проби ще се вземат и от алкохол - вино, уиски, водка и други. Напитките, купени от България, ще бъдат сравнявани със същите от еднаква марка, но взети от друга държава.

Според Красимир Коев -изпълнителен директор на агенцията по лозата, при виното трудно можело да се говори за имитиращи продукти, но имало разрешени енологични практики, които определят чрез точни и ясни правила производството.

За първи път проверките за двоен стандарт ще обхванат и перилни препарати и козметика.

Новите тестове ще започнат първо с храните, а методите, по които ще се действа, ще са както досегашните. Началната стъпка ще е преглед на етикетите, купени в България и в някоя държава от Западна Европа. Ако е изписано съдържанието на вещество, което се смята за по-евтино или е в по-малко количество, ще се преминава към лабораторни изследвания.

Пробите от храни, препарати и алкохол, за които има съмнения за двоен стандарт, ще се изпращат в чужбина или в акредитираните към европейските институции. Резултатите от тях ще определят какви да са последващите действия - дали производителите ще трябва да уверят, че ще спазват правила за всички държави, в които предлагат продукцията си, или ще им се налага санкция.

"Хубавото е, че проблемът с двойния стандарт при храните беше признат от всички, включително и от икономики, които в началото бяха малко по-консервативни относно това, че такова разделение съществува", коментира председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Той припомни, че това признаване стана факт по време на българското европредседателство.

в. "24 часа"

"Пълен хаос в борбата с чумата"

Пълен хаос цари в борбата със заразата от африканска чума по свинете установи проверка на "Труд".

Решението на земеделския министър Румен Порожанов да забрани лова на дива свиня в районите по границата с Румъния доведоха до бунт сред ловците. Те излязоха на протести и се заканиха, че ако властите в България не ги чуят, ще потърсят съдействие от Европейската комисия.

Забраната е абсолютно безсмислена, заяви пред "Труд" Румил Лачев, главен експерт на Българския ловно-рибарски съюз. Причините са няколко - първо в страната ни няма констатирано огнище на зараза от африканска чума по дивите прасета. Има такава само в село Тутраканци, но там става въпрос за домашно животно, уточни Лачев. Най-вероятно заразата там е пренесена чрез фураж от Румъния.

Второ - именно ловът е начинът да се ограничи популацията от диви прасета, които могат да пренасят заразата от чума, а забраната за ловуване пречи, допълни експертът. По думите му вероятността да влязат болни диви прасета от Румъния е нищожна, защото заболяването протича с тежка картина и животните умират между втория и 17 ден, след разболяването.

"Едно болно животно няма да тръгне да преплува Дунава. То се отделя от стадото и умира", обясни Лачев. Практиката в другите държави в Западна Европа досега показва, че където е минала африканската чума по свинете, никой не може да се справи. Вирусът е много устойчив и оцелява 5-6-7 години и дори при минус 20 градуса, обясни експертът.

Той попита и какво се случва с лова на фазани и зайци, който предстои да бъде открит от началото на октомври, тоест от следващата събота. Според него единственото решение е да се намали драстично популацията от диви свине и именно това е функцията на ловците.

в. "Труд"

"Кабинетът пълни черна касичка за голямото харчене в края на годината"

Правителството вече пълни поредната черна касичка и се подготвя за голямото харчене в края на годината. Министрите сериозно изостават с планираните в бюджета инвестиции, осигурявайки си по този начин резерв за безконтролни разходи по най-различни направления. За сметка на това кабинетът отчита рекорден бюджетен излишък въпреки заложения за годината дефицит от близо 1 млрд. лв.

Според предварителните очаквания на финансовото министерство превишението на приходите над разходите през септември ще достигне почти 2.7 млрд. лв., което е 2.6% от прогнозирания за годината брутен вътрешен продукт. За сравнение - през септември 2017 г. излишъкът бе 2.4 млрд. лв., по-голямата част от който бе стопен в последните три месеца и годината завърши само с 800 млн. лв. преизпълнение. Наред с предварителните оценки за деветмесечието финансовото министерство публикува и подробни данни за бюджета към август. Те показват, че за осемте месеца на годината направените капиталови разходи са едва 30% от планираните 6.1 млрд. лв.

Задържането на правителствените разходи през по-голямата част от годината и създаването на впечатлението за голямо превишение на приходите в хазната се утвърди като любима тактика на българските правителства. Заради тази порочна практика управляващите получават множество критики. От една страна, държавата не извършва най-важните си разходи - капиталовите, които насърчават икономическия растеж и създават работни места. От друга страна, в края на годината правителството по свое усмотрение, без санкцията на парламента, насочва "спестените" средства към неясни и спорни проекти или запушва дупки в недофинансирани и нереформирани системи.

в. "Сега"

"Две нови вериги за дрехи стъпват на българския пазар през 2019 г."

Две нови дискаунт вериги за дрехи ще навлязат на българския пазар през 2019 г. - полската PEPCO ("Пепко") и германската KiK (КиК).

PEPCO - в градове с над 10 000 жители

PEPCO възнамерява да отвори първите си магазини през март 2019 г. По план за шест месеца ще бъдат отворени 11 обекта, а броят им ще нарасне до 60 в края на 2021 г., съобщиха от компанията в прессъобщение. В PEPCO се предлагат детски, мъжки и дамски облекла, бельо, аксесоари, играчки, декорация за дома, домашен текстил и др. Около 60% от асортимента са облекла (вкл. обувки и бельо), а останалите са стоки за бита.

Веригата ще отвори обекти предимно в градове с население над 10 хиляди жители. В момента компанията търси да наеме дългосрочно търговски площи с размер около 500 кв.м. Набирането на персонал за магазините ще започне на 1 ноември т.г. Очаква се към 2021 г. PEPCO да има над 500 наети служители в страната.

"Българският пазар има голям потенциал и съм абсолютно убеден, че търговската концепция на PEPCO ще намери своето място тук. Навлизането ни на пазара ще позволи на клиентите да избират от широк асортимент продукти на много ниски цени съгласно нашата формула "повече за по-малко". Тази концепция работи много добре в много страни от Централна Европа и аз твърдо вярвам, че ще проработи отлично и тук", казва Драгия Драгиев, оперативен мениджър на "PEPCO България", цитиран в прессъобщението.

в. "Капитал"