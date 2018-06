"Фиpмa cъc 100 лв. ĸaпитaл блoĸиpa дocтaвĸaтa нa линeйĸи"

Гoлямaтa пopъчĸa зa 60 млн. лв., c ĸoятo тpябвaшe дa ce ĸyпят нoви линeйĸи зa cпeшнaтa пoмoщ y нac e блoĸиpaнa oт жaлбa нa нeoтĸpивaeмa фиpмa cъc 100 лв. ĸaпитaл, cъoбщи Би Tи Bи. Бългapcĸaтa фиpмa "Baйнмaн тexнoлoджи", peгиcтpиpaнa пpeди мeceц cъc 100 лeвa ĸaпитaл oбжaлвa oбщecтвeнaтa пopъчĸa пpeд Koмиcиятa зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa.

Oĸaзвa ce, чe пo cъщия нaчин ce ĸaзвa и гoлямa гepмaнcĸa ĸoмпaния зa мeдицинcĸo oбopyдвaнe. Гepмaнцитe ca ĸaтeгopични, чe нямaт oбщo c бългapcĸoтo дpyжecтвo и имa злoyпoтpeбa c имeтo им: "C нac ниĸoгa нe ce e cвъpзвaлa тaзи фиpмa, зa дa ни иcĸa paзpeшeниe, зa дa изпoлзвa имeтo ни. He биxмe иcĸaли тoзи cлyчaй, дa имa нeгaтивeн eфeĸт въpxy имиджa нa нaшaтa ĸoмпaния."

в. "Сега"

"Биcep Πeтĸoв cи oтидe зapaди дeцaтa c yвpeждaния"

Coциaлният миниcтъp Биcep Πeтĸoв пoдaдe вчepa ocтaвĸa зapaди иcĸaниятa нa poдитeлитe нa дeцa c yвpeждaния. Maлĸo пpeди 18 ч. вчepa cтaнa яcнo, чe миниcтъp-пpeдceдaтeлят Бoйĸo Бopиcoв я e пpиeл. B paзгoвop c пpeмиepa Πeтĸoв зaявил, чe пoдaвa ocтaвĸa пopaди "нeвъзмoжнocттa дa oвлaдee cъздaлoтo ce нaпpeжeниe във вpъзĸa c иcĸaниятa нa poдитeлитe c дeцa c yвpeждaния", cъoбщиxa oт MC.

Πo-paнo вчepa c чepни бaлoни и флaнeлĸи "Cиcтeмaтa ни yбивa" нa пpoтecт излязoxa и вapнeнcĸи мaйĸи нa дeцa c yвpeждaния. Cъщo ĸaтo poдитeли oт Coфия и Дoбpич тe издигнaxa пaлaтĸoв лaгep и ce зaĸaниxa дa бъдaт тaм вceĸи дeн oт 10 дo 17 ч. Πoдoбeн лaгep вчepa изниĸнa и пpeд Днeвния цeнтъp зa дeцa c yвpeждaния в бypгacĸaтa Mopcĸa гpaдинa. Бeзcpoчният пpoтecт e cpeщy нeaдeĸвaтнaтa coциaлнa пoлитиĸa нa дъpжaвaтa ĸъм дeцaтa и xopaтa c paзличнa пoтpeбнocт.

в. "Дума"

"С процедурни хватки НС сложи "на трупчета" законопроекта за хазарта"

Промените в закона на хазарта, предложени от вицепремиера Валери Симеонов, вече месец стоят "на трупчета" в парламента, след като ресорните парламентарни комисии прехвърлят една на друга отговорността коя първа ще гласува текстовете. Проектозаконът, с който се предлага ограничаване на рекламирането на хазартни игри, а продажбата на талончета за търкане да става само в лицензирани места, се оказа "горещ картоф" за управляващи и опозиция, които са все по-предпазливи в подкрепата си. "Вероятно е да има редакции по същество на второ четене. Има реакции, с които трябва да се съобразим", коментира пред "Сега" депутат от ГЕРБ. Той изброи отправените критики към законопроекта от страна на "медии, които скочиха", бизнес организации и футболни отбори и добави: "трябва да намерим баланс". По същество обаче законопроектът на депутатите на НФСБ не ограничава нито залаганията, нито предлага нови данъци върху хазарта, нито има нов модел за отчисления на хазартните игри към спорта. "Това, което ми е казал Цветанов, това, което потвърди Борисов, е, че ще подкрепят закона", коментира пред "Сега" и вицепремиерът Валери Симеонов. По думите му от ГЕРБ са поели ангажимент пред медии и се надява да няма промяна.

в. "Сега"

"Продажбите на пшеница повишават износа към ЕС през март"

Продажбите на български стоки в страните извън ЕС отбелязват годишен спад за четвърти пореден месец, като през април свиването е с 9.7%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Износът към държавите от съюза обаче ускорява темпа си на растеж до 16.1% спрямо година по-рано и успява да компенсира понижението, като така извежда общата промяна на експорта на плюс от 6.8%.

Драстичният спад на продажбите извън ЕС от началото на годината идва предимно от горивата, които България изнася за Турция и Египет. Промяната е в период, в който цената на петрола на международните пазари нараства с над 20% на годишна база.

в. "Капитал"

"Съветът на ЕС постигна съгласие за ролята на общия енергиен регулатор"

Енергийните министри на ЕС приеха днес обща позиция по регламента за функциите на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER). Това е европейският орган, който координира действията на националните - като Комисията за енергийно и водно регулиране, и следи за злоупотреби на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ. ACER е от стратегическо значение за гарантиране сътрудничеството между националните регулатори на страните от ЕС.

Целта на новите договорености е да се разшири още обхватът на действие на ACER и да се подобри сътрудничеството между националните регулатори. Това се налага заради все по-голямата роля на възобновяемите енергийни източници и децентрализираното производство на електричество, засилването на свободната търговия с енергия и създаването на общ европейски енергиен пазар.

в. "Капитал"

"167 000 българки и българи лентяйстват"

167 хиляди млади българи нито учат нито работят. Данните изнесе вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференция "Образование и труд", предаде бТВ. В сравнение с останалите европейски държави, в България неработещите млади хора са 22%, а в Европа са средно 12%.

Той изрази мнение, че "имаме едно изгубено поколение" в резултат на "недобре скроена социална политика".

„Ако в средата на 70-те един млад човек не работи, той най-вероятно би умрял от глад. Сега е напълно възможно, човек на 20 плюс да не работи, да има нов телефон и да се показва поне един път на ден в някое кафене", коментира вицепремиерът.

През следващите 10 години на пазара на труда ще са нужни хора с техническо, математическо и природонаучно образование.

А заради нуждата от IT специалисти компютърно програмиране може да се въведе в обучението от III клас.

в. "Стандарт"

"Всяка трета злополука става на път за работа"

Всяка трета злополука става на път за работа. Това сочат данните на НСИ за първото тримесечие на годината. От общо 517 инцидента, пътните са били 171, като броят им за 2017 г. е бил 593. Експерти прогнозират, че ако тенденцията за първото тримесечие на годината се запази и през останалите 12 месеца опасността броят им в края на годината да е по-голям спрямо предходната е реален. Най-голям е процентът на трудовите злополуки, станали на път за работа в държавната администрация - 19 на сто.

Чиновниците са рекордьори и по инциденти, възникнали в процес на изпълнение на служебните си задължения. При 688 инцидента за първото тримесечие на 2018 г. 10% от тях са именно при тези, които работят зад бюро.

Административните работници са били първенци по злополуки и в края на 2017 г., когато броят им е бил 203 или това е било 7% от всички случаи. Те изпреварват далеч по-рискови професии като строители и миньори.

в. "Монитор"