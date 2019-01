Lenovo изпревари HP по продажби на компютри в световен мащаб през 2018 година

Общите продажби на персонални компютри в световен мащаб са намалели както през четвъртото тримесечие, така и през цялата 2018 година, но в същото време е нараснал пазарния дял на компаниите Lenovo Group Ltd. и Dell Technologies Inc., показват данни на анализаторската компания Gather, цитирани от MarketWatch и БНР.

Глобалните продажби на персонални компютри са спаднали с 4,3% до 68,6 милиона броя през четвъртото тримесечие на миналата година и с 1,3% до 259,4 милиона през цялата 2018-а, отбелязват от компанията Gartner.

"Точно когато търсенето на пазара на компютри започна да показва позитивни резултати, недостигът на процесори (централни процесори CPU) създаде проблеми във веригата за доставки", посочи Микако Китагава, старши главен анализатор в Gartner. "След две тримесечия на растеж (през второто тримесечие и третото тримесечие на 2018-а), продажбите на компютри намаляха през четвъртото тримесечие", допълни той.

Пазарният дял на Lenovo и Dell обаче е нараснал през последните три месеца на предходната година. Делът на Lenovo на пазара на PC-та е нараснал през четвъртото тримесечие до 24,2% от 21,9% и до 22,5% от 20,8% в рамките на изминалата година, изпреварвайки по този начин технологичния гигант HP Inc. за първото място и през двата периода.

Компанията Dell пък е запазила третото си място, докато пазарният ѝ дял нарасна до 15,9% от 15,0% за четвъртото тримесечие и до 16,2% от 15,1% за цялата 2018-а година.

На четвърта позиция остават продадените от Apple Inc. персонални компютри, но все пак пазарният дял на компанията е нараснал до 7,2% през четвъртото тримесечие, но е намалял слабо до 6,9% за цялата минала година.