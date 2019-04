Wizz Air се присъединява към европейска кампания за намаляване на агресивните пътници

Wizz Air, една от най-бързо развиващите се авиокомпании в Европа, и водещият нискотарифен превозвач в Централна и Източна Европа, се присъедини към кампанията „Не на моя полет“ (Not on my Flight). Кампанията стартира по инициатива на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ). Тя цели да намали броя на агресивните пътници на борда на всички европейски полети и да защити правото на пътника на необезпокоявано пътуване.

Спокойното функциониране на редица полети в Европейския съюз се нарушава от пътници, демонстриращи неуважително поведение. Най-малко 70% от тези инциденти включват някаква форма на агресия. Въпреки че броят на инцидентите на полетите на Wizz Air през последните години е ограничен поради строгите правила на авиокомпанията и добре обучения екипаж, като цяло през 2018 г. авиационната промишленост регистрира повишени нива на грубо поведение спрямо 2017 г. с 34%.

Макар броят на агресивните пътници да е много малък в сравнение с общия брой на хората, които летят, техните действия могат да окажат изключително неприятно въздействие както върху гладкото протичане на полета, така и върху другите пътници. Невъзпитано поведение като прекомерна консумация на алкохол и интоксикация, пушене в тоалетната, вербално или физическо насилие срещу екипажа или други пътници или неподчинение на инструкциите на екипажа води до ненужен риск за нормалното функциониране на полета, като отвлича вниманието на екипажа от неговите задължения и може да предизвика значителни полетни закъснения.

Като една от водещите нискотарифни авиокомпании в Европа, безопасността и сигурността винаги са били приоритет за Wizz Air. Авиопревозвачът има една от най-младите и най-модерни флотилии в света, като средната възраст на нейните 112 самолета Airbus A320 и A321 е 4.5 години. Авиокомпанията също следва политика на нулева толерантност към агресивно поведение спрямо нейните клиенти и персонал от 4500 души. Екипажът на Wizz Air е професионално обучен да се справя ефективно с невъзпитани пътници. Авиокомпанията също така си сътрудничи тясно с местните власти по отношение на агресивните пътници.

Андраш Радо, Мениджър корпоративни комуникации в Wizz Air, коментира: „Всеки пътник и член на екипажа има право на безопасен полет без словесно или физическо насилие. Пътуването трябва да бъде приятно изживяване, по време на което пътниците се отнасят с уважение един към друг и към кабинния екипаж. Миналата година 34 милиона души избраха нискотарифните полети на Wizz Air и вземайки предвид непрекъснато нарастващата ни мрежа, ние заставаме твърдо срещу всяка проява на агресия на борда, която може да развали приятното преживяване за всички останали учтиви клиенти. Ето защо решихме да се присъединим към тази чудесна инициатива на ЕААБ и призоваваме нашите пътници да се подкрепят кампанията, като споделят #notonmyflight на техните профили в социалните мрежи.“