Българско участие има и тази година на полуфинала на световния формат „Най-изявените млади личности на света за 2019 г.“ (The Outstanding Young Persons of the World, TOYP), организиран отJunior Chamber International (JCI). Психологът Катерина Ковачева достигна полуфинала въз основа на оценката на международното жури, след като през месец май тази година националното жури я отличи сред най-изявените млади личности на България за 2019 г.

От днес до 26 август на страницата на програмата (https://toyp.jci.cc/) всеки може да даде своя глас за българката, като отвори снимката й и натисне бутона „Like“. Вотът на публиката ще бъде взет предвид при избора на Най-изявените млади личности на света за 2019 г., заедно с оценката на международното жури.

За своя принос към осиновителната кауза Катерина Ковачева беше отличена сред най-изявените млади българи за 2019 г. в категория „Принос към децата, световния мир и/или човешките права” на специална церемония, провела се на 4 юни в столицата. След признанието у нас тя бе номинирана в световния формат на програмата и вече е сред 20-те полуфиналисти измежду стотици номинации от цял свят. Така Катерина Ковачева става третата българка в петгодишната история на програмата в България, която ще се бори за място в топ 10 на „Най-изявените млади личности на света“. През 2017 г. доц. Йорданка Глухчева (БАН) достигна до полуфинала на международния формат на програмата (в категория „Иновация в медицината“), а през 2015 г. София Калинова бе сред отличените топ 10 заради непрестанната й дейност в защита на правата на глухонемите в България (категория „Хуманитарно и/или доброволческо лидерство”).

Като психолог във Фондация „За нашите деца“, Катерина Ковачева целенасочено работи по няколко различни направления – превенция на изоставянето на новородени; обучение на кандидат-осиновители; социализиращи и развитийни дейности за деца, настанени в институции и приемни семейства; психологическо консултиране за семейства с осиновени деца; популяризиране на осиновителната тема чрез публикуване на статии и медийни изяви. Целта на нейната работа е да се премахне стигмата към осиновяването в България, както и да се намали броят на изоставените деца в България и да се увеличи броят на осиновяванията.

В случай, че Катерина Ковачева бъде отличена като една от десетте най-изявени млади личности на света за 2019 г.“, тя ще получи своето отличие на официална церемония през месец ноември в Талин, Естония, по време на Световния конгрес на JCI.

Junior Chamber International (JCI) е международна неправителствена организация, която обединява амбициозни и активни млади хора от цял свят и им предоставя възможности да развиват себе си, като създават положителна промяна в обществото. JCI е създадена през 1944 г. в щата Мисури (САЩ) и има повече от 200 000 членове в над 120 държави по целия свят.

JCI Bulgaria e създадена през 2011 година и се стреми да бъде носител на промяната. Към момента организацията оперира чрез локални секции в София, Пловдив, Варна и Плевен, и развива бизнес инициативи, социални дейности и международни проекти.