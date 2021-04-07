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Всеки трети прекарал Covid-19 страда от неврологични проблеми

07.04.2021 | 13:55
по статията работи: econ.bg
Една от трета от пациентите, преживели Covid-19, страдат от неврологични проблеми или от някакво психично разстройство шест месеца след излекуването си. Това сочи изследване на над 230 хиляди пациенти, повечето от които американци
Всеки трети прекарал Covid-19 страда от неврологични проблеми
Снимка: под лиценза на creative commons

Една от трета от пациентите, преживели Covid-19, страдат от неврологични проблеми или от някакво психично разстройство шест месеца след излекуването си. Това сочи изследване на над 230 хиляди пациенти, повечето от които американци.

Учените от Университета Оксфорд, провели проучването, обявиха, че все още не е ясно как вирусът е свързан с психични състояния като тревожност и депресия, съобщава БНР.

Тези два проблема са били най-често диагностицираните ментални разстройства, но са били регистрирани също значителен брой случаи на инсулт и деменция.

В сравнение с контролни групи от хора, които са имали грип или други некоронавирусни респираторни инфекции, изкаралите Covid-19, на които са били поставени невропсихиатрични диагнози, са почти два пъти повече.

Според учените е необходимо спешно да бъдат изследвани биологичните и психологически механизми, които водят до подобни усложнения, за да бъдат предотвратени или успешно лекувани.

Резултарите от това проучване са публикувани в американския новинарски здравноориентиран уебсайт Stat.

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пациенти депресия Оксфорд инсулт психично разстройство Covid-19
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