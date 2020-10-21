Гръцкият бизнес губи 35 млрд. евро приходи заради коронавируса

Да, а и не само нашата - глобалната икономика е в невиждана криза

Да, туризъм, развлекателен сектор - всичко отива по дяволите

Да, а и не е ясно колко време ще продължи всичко това

Не, това - да работиш от вкъщи било голям кеф

Не, аз съм в селското стопанство, а овчиците ми коронавирус не ги лови

Не, поне статистически - една трета от икономиката ни е в сивия сектор