Дистанционната работа повишава риска от бърнаути – по-голяма умора про служителите

Продължителната дистанционна работа засяга все повече различни направления, касаещифизическото и психическото състояние на служителите. Според доклада Workspace ecosystems of the future, изготвен от консултантската компания Cushman & Wаkеfield и Center for Real Estate and Urban Analyses, рискът от т. нар бърнаут (професионално прегаряне) расте в резултат от продължителната работа вкъщи. Служителите посочват, че се чувстват по-изморени и натоварени заради увеличения брой видео срещи и по-дългия работен ден.

„Все повече компании инвестират в допълнителни придобивки, с които служителите да си осигурят оптималната среда за работа от вкъщи. В дългосрочен план този тип дейностиза стимулиранена продуктивността, корпоративната култура и чувството за принадлежност от разстояние ще са от съществено значение за бизнесите. А разходите за човешкия капитал ще растат пропорционално на времето, в което служителите са извън офиса”, коментира Михаела Лашова, управляващ партньор на Cushman & Wakefield Forton.

В световен план работният ден се удължава с 8,2% или 48,5 допълнителни минути, сочат изчисленията в доклада. Това, заедно с потребността от социални контакти и поддържане на отношенията с колегите и компанията, е причина все повече служители да искат да се върнат в офиса.

Според експертите хибридният модел (възможност за работа от офиса, дома или друга локация) ще повиши ефективността и удовлетвореността, като им осигурява гъвкавост и свободата да избират. Но малцина са тези, които изявяват желание да работят изцяло дистанционно.

„Безспорно е, че целта на офиса се променя. Изминалата година доказа, че макар оперативната работа и видео срещите да са възможни отвсякъде, работното пространство не може да бъде заместено, когато става въпрос за проява на креативност, изграждане на екипи и междуличностни отношения, приобщаване на нови хора. А за успеха на компаниите именно тези дейности са ключови”, допълва Йордан Кръстев, мениджър „Офис площи” в Cushman & Wakefield Forton.

Според докладаявлениeто FOMO (Fear of Missing Out), което описва страха от пропускането на нещо интересно и създава усещане за неудовлетвореност,започва да се появява сред част от работещите от вкъщи.

Особено видимо е в компаниите, където някои служители вече са се върнали в офиса. Напрежението се подсилва допълнително и от трудното балансиране между работа и домашни задължения.

Според авторите на доклада очакванията са със създаването на ваксината хората да започнат да се чувстват в безопасност на работното си място и това да улесни процеса по поетапното им връщане. Към октомври 2020 г. това вече е факт в Китай и Корея. Бизнесът там обитава офисите на нивата отпреди пандемията, а прогнозите са това да се случаи и на другите пазари след постепенното овладяване на разпространението на вируса.

В България проучване на Cushman & Wakefield Fortonот същия период показа, че под 30% от служителите работят от офиса. Анкетата, проведена сред наематели с над 42 000 служители в София, показа, че 15% от запитаните планират да върнат служителите си в офиса през пролетта на 2021 г., а 84% нямат планове кога ще стане това. Прогнозите са ваксините да спомогнат за по-бързото връщане на работните процеси в нормално русло.