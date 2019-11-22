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Доналд Тръмп ще подпише днес две търговски споразумения с Япония

07.10.2019 | 17:55
по статията работи: econ.bg
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише две търговски споразумения с Япония по-късно в понеделник, се казва в официално съобщение на Белия дом
Доналд Тръмп ще подпише днес две търговски споразумения с Япония
Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише две търговски споразумения с Япония по-късно в понеделник, се казва в официално съобщение на Белия дом.

Планирано е Тръмп да подпише пактовете - търговско споразумение между САЩ и Япония и споразумение за цифрова търговия между САЩ и Япония към 15:30 ч. местно време (към 22:30 ч. българско време), допълват от Белият дом.

През миналия месец Доналд Тръмп и японският премиер Шинзо Абе проведоха официална церемония по подписване на двустранното търговско споразумение в кулоарите на Общото събрание на ООН, след като Вашингтон и Токи постигнаха ограничена сделка.

 

 

 

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Доналд Тръмп Япония САЩ търговски споразумения цифрова търгоия
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