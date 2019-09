Интернет секторът допринесе с 2.1 трлн. долара към икономиката на САЩ

Бързо растящият интернет сектор е формирал 2,1 трлн. долара от американската икономика през 2018 година, или около 10% от брутния вътрешен продукт на страната, съобщи американската Интернет асоциация, предаде Ройтерс.

Интернет асоциацията е индустриална група, представляваща технологични гиганти като Amazon.com Inc, Facebook Inc., Alphabet Inc. (компанията-майка на Google), Twitter Inc., Uber Technology Inc. и много други фирми. Нейните оценки идват в момент, когато технологичният сектор е подложен на все по-голяма критика, като някои законодатели призовават за разделянето на големите фирми в бранша и в същото време подновяват антитръстовия контрол над тях.

Според проучването интернет секторът представлява четвъртият по големина сектор в американската икономика, като пред него са само недвижимите имоти, държавния сектор и промишленото производство. През миналата година производството формира около 2,3 трлн. долара от БВП на САЩ.

Проучването установява, че интернет секторът има близо 6 милиона директни работни места, което представлява 4% от работните места в САЩ, а американските интернет фирми харчат 64 млрд. долара за капиталови разходи. Проучването също така установи, че интернет секторът косвено подкрепя други 13 милиона работни места в страната.

През 2015 година Интернет асоциацията прецени, че година по-рано (през 2014 г.) секторът е формирал "едва" 6% от американския БВП със своите 966,2 млрд. долара.

От своя страна Бюрото за икономически анализи на САЩ (BEA) изчисли през април, че "дигиталната (цифровата) икономика“ е представлявал 6,9% от БВП за 2017 година, или в размер на 1,35 трлн. долара, което я е поставило тогава на седмо място. Това определение за дигитална икономика" включва инфраструктура, позволяваща цифрови технологии, транзакции в електронна търговия и цифрови медии, но не включва услуги за споделяне на превозни средства и други стоки и услуги, свързани с т.нар. икономика на "споделяне".

Проучването на Интернет асоциацията на САЩ използва данни на правителствените агенции Census, BEA и SEC (Комисията за ценни книжа и фондови борси) от 2018-а година за оценка на приноса на интернет сектора към общата американска икономика. Ройтерс цитира главният икономисти на асоциацията Кристофър Хутън да казва, че интернет индустрията "създава работни места във всеки сектор на икономиката". Той също така отбелязва, че новият анализ по-точно отчита икономическото въздействие на интернет.

Проучването на Бюрото за икономически анализи пък отбелязва, че служителите, работещи в "дигиталната икономика" на САЩ, са получили през 2017-а година средно възнаграждение от 132 213 долара в сравнение с доста по-скромните 68 506 долара средно на работещ в цялата американска икономика.