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КФН определи отрицателна минимална доходност за задължителните пенсионни фондове

20.10.2023 | 13:45
по статията работи: econ.bg
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
КФН определи отрицателна минимална доходност за задължителните пенсионни фондове
Снимка: БГНЕС

Комисията за финансов надзор (КФН) определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2021 г. до 29.09.2023 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

За Универсалните пенсионни фондове (УПФ) минималната определена доходност е отрицателна -6,36%. Немодифицираната претеглена доходност е минус 3,50%, модифицираната претеглена доходност (среднопретеглена доходност) е минус 3,36%, а средноаритметичната доходност – минус 2,58%.

Доходност за последния 24-месечен период  на годишна база при УПФ

УПФ "Доверие"                -4,13%

УПФ "Съгласие"                -2,58%

УПФ "ДСК-Родина"                -5,50%

"ЗУПФ Алианц България"            -3,18%

"УПФ ОББ"                    -4,40%

УПФ "ЦКБ-Сила"                +1,42%

"УПФ - Бъдеще"                -1,88%

УПФ "Топлина"                -1,69%

УПФ "Пенсионноосигурителен институт"    -1,26%.

За Професионалните Пенсионни Фондове (ППФ) определената минимална доходност е минус 5,49%. Немодифицираната претеглена доходност е минус 2,59%, модифицираната претеглена доходност (среднопретеглена доходност) е минус 2,49%, а средноаритметичната доходност - минус 1,82%.

Доходност за последния 24-месечен период на годишна база при ППФ

ППФ "Доверие"                -4,16%

ППФ "Съгласие"                 0,19%

ППФ "ДСК-Родина"                -5,29%

"ЗППФ Алианц България"            -2,78%

"ППФ ОББ"                    -4,09%

ППФ "ЦКБ-Сила"                2,19%

"ППФ - Бъдеще"                -1,19%

ППФ "Топлина"                -0,92%

ППФ " Пенсионноосигурителен институт"  -0,35%.

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фондове Комисия за финансов надзор допълнително пенсионно осигуряване доходност
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