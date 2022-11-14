Кристалина Георгиева: Движим се към по-беден и несигурен свят

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди, че противопоставянето между Съединените щати и Китай крие рискове, съобщи БНР, позовавайки се на нейно интервю за "Вашингтон пост". В него тя посочва, че "се движим в унесено състояние към един по-беден и по-малко сигурен свят".

Според нея е много безотговорно да се въвлече още едно поколение в нова студена война.

Кристалина Георгиева смята, че американският президент Джо Байдън трябва да реши основен политически въпрос, наследен от предшественика му Доналд Тръмп - вносните мита за китайски стоки.