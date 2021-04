Българският лекарски съюз (БЛС) се обяви срещу изненадващото решение на правителството в оставка за разформироване на Националния оперативен щаб (НОЩ) за мерките срещу коронавируса, който беше съобщено снощи.

"Аз мисля, че обстановката по отношение на пандемията в Европа, в нашата страна не предполага, че трябва да се лишим от такъв орган, който наблюдава, анализира и да предлага решения, защото категорично няма данни за това, че вирусът си е тръгнал и се връщаме към нормалния си начин на живот", заяви председателят на съюза д-р Иван Маджаров пред БНТ тази сутрин. Според него трябва максимално бързо да бъде запълнен този вакуум с друга структура или с нещо, което да вземе решение в тази обстановка.

"Брифингите не са основното нещо, с което се занимава съставът на Щаба. Всъщност се върши много работа между тях и зад тях и тази работа трябва да се поеме от някой", подчерта той. По думите на Маджаров най-вероятно Министерството на здравеопазването в оставка ще се нагърби с тази задача, но по думите му тя би била непосилна за едно ведомство.

"Знаете, че в щаба са включени различни експерти, там се правят и математически модели", каза още председателят на БЛС. Според него ако временно министерството се заеме с тази задача, то трябва да е за кратко и максимално бързо - "основно да имаме оперативна структура, която да предлага решение".

Вчера и известният д-р Aлeкcaндър Cимидчиeв, който беше избран за депутат от "Демократична България", написа във Фейсбук:

"Нoвинaтa мe пoкруcи. Изкaзвaнeтo нямa нищo oбщo c тoвa, чe oт дeн cъм в пaрлaмeнтa. Тo e личнo и мeдицинcки мoтивирaнo. Тoвa изглeждa кaтo aктивнo дeйcтвиe зa дecтaбилизирaнe нa кoнтрoлa нa пaндeмиятa, лишaвaйки я oт дeйcтвaщo упрaвлeнcкo и кooрдинирaщo въздeйcтвиe. Лeкaрят в мeн нe мoжe дa рaзбeрe или oпрaвдae кaк в мoмeнт, в кoйтo вce oщe cмe в aктивнa пaндeмичнa cитуaция, c нaд 2300 нoвoзaрaзявaщи ce днeвнo (нa ceдмичнa бaзa), c пoчти 120 зaгивaщи днeвнo (нa ceдмичнa бaзa), пълни бoлници oт кoитo 8% в интeнзивни oтдeлeния и нeяcнa трeaктoрия нa нoвoзaрaзeнитe ce aбдикирa oт кaквoтo и дa e упрaвлeниe нa тoзи прoцec".