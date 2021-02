БФБ стана партньор на Panthera Solutions

Българска фондова борса сключи споразумение и ще партнира на Panthera Solutions в страната ни. Консултантската компания е европейски лидер в областта на специализираните финансови и инвестиционни обучения. В резултат на договореностите между двете компании българските експерти, които биха искали да повишат квалификацията си до най-високите стандарти в индустрията ще имат достъп до 16 обучителни курса през годината в 4 основни области – човешки и изкуствен интелект, приложна етика и устойчивост.

"Считаме, че българските финансови и инвестиционни специалисти заслужават най-доброто, което европейската практика предлага. Радваме се, че Българска фондова борса е мостът, чрез който този безценен опит може да бъде споделен и достъпен за всеки в страната ни", каза д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ и доцент във ВУЗФ.

Предстоящите обучения надграждат конвенционалните знания в областта с модерни аспекти като използване на приложни поведенчески похвати, моделиране с big data и създаване на иконометрични модели, измерване на когнитивното разнообразие в инвестиционните екипи, структуриране и due diligence на зелени облигации и много други. Обученията са с продължителност три часа, ще се провеждат онлайн и всяко от тях носи 3 кредита за CPD акредитацията. Първият курс ще бъде на 7 април 2021 г. и е на тема: "Improve your investment hypothesis in storytelling” в областта на приложната етика. Скоро ще започне регистрацията за него.

Сред партньорите на Panthera Solutions са London Stock Exchange Group, Deutsche Börse Group, Bolsa de Madrid, Monaco Economic Board, Budapest Institute of Banking, CFA асоциациите на Великобритания и Испания и др. Компанията е носител на две от най-престижните европейски награди в областта си за 2020 г. – "Best Financial Service Provider” и "Most Innovative Training for Investment Professionals”, както и е отличена с наградата за "Most Innovative Boutique Asset Allocation Consultancy” през 2019 г. Партньорството с Panthera Solutions е част от цялостната политика на БФБ за повишаване на финансовата и инвестиционна култура в страната ни.