Глобалното богатство нарасна до 530 трлн. долара през 2021 г. въпреки продължаващите кризи

Съвкупният обем на глобалното благосъстояние на частните лица през 2021 година нараства с 10,6% и вече достига $530 трлн. въпреки продължаващите кризи – това сочи доклад на компанията Boston Consulting Group (BCG), озаглавен "Global Wealth 2022: Standing Still Is Not an Option".

Това е най-високият годишен процент от повече от десетилетие, като в парично изражение населението на земята е станало по-богато с $26,2 трлн. Основен фактор за увеличаването на благосъстоянието са световните фондови пазари, както и търсенето на реални активи – недвижими имоти, ювелирни изделия, предмети на изкуството, които също бележат ръст от 9,4%. Обемът на реалните активи е $256 трлн., което представлява половината от частния капитал.

Най-богатият регион в света – Северна Америка, демонстрира максимални темпове на ръста на благосъстоянието – с $15 трлн. Регионът държи 57% от световното благосъстояние. Частният капитал в Азия (без Япония) нараства с $5,1 трлн., в Западна Европа – с $3,1 трлн., в Япония – с $0,9 трлн. Благосъстоянието на жителите на Африка за миналата година нараства с $200 млрд.

Въпреки геополитическите и икономически дестабилизатори като инфлацията и инвазията на Русия в Украйна, прогнозата на експертите е, че световното благосъстояние през следващите 5 години ще се увеличава със средногодишен темп от 5,3% и ще достигне $80,6 трлн.

Този оптимистичен сценарий може да се състои при условие, че войната в Украйна приключи тази година, антируските санкции се запазят до 2025 г. и Русия се върне към системата SWIFT през 2026 г.

Експертите предлагат и песимистичен сценарий, при войната продължи и през 2023 г., санкциите срещу Русия бъдат усилени и в отговор на това Руската Федерация съкрати доставките на природен газ. При този сценарий средногодишните темпове на ръста на частния капитал в света са разчетени на 5% през следващите пет години, а съвкупният прираст за този период ще достигне $75 трлн.

"Развитието на богатството е изключително устойчиво и дори на фона на геополитическите сътресения темпът на растеж ще остане положителен, - казва Анна Закржевски, управляващ директор и партньор, глобален лидер в сегмента управление на богатството в BCG и съавтор на доклада. - Въпреки че тази стабилност предоставя огромни възможности за мениджърите на богатство, те трябва да направят стратегически избор, за да останат конкурентоспособни. Клиентите на богатство търсят оферти от следващо поколение и услуги от следващо ниво – включително нетна нула, крипто, персонализация и дигитализация. Най-важният въпрос, пред който са изправени мениджърите на богатство днес, не е кои инициативи да дадат приоритет, а как най-добре да ги прилагат."

Докладът прогнозира, че активите на богатството ще продължат да нарастват във всички региони. Азиатско-Тихоокеанският регион ще поддържа най-бързите темпове на растеж на богатството, като стойностите на активите може да се увеличат с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 8,4% до 2026 г. Ако този темп се запази, регионът може да бъде дом на близо една четвърт от световното богатство до 2026 г.

Богатството в Близкия изток и Африка е на път да нарасне с CAGR от 5,4% през следващите пет години, най-големият общ скок в растежа на регионалното богатство. В Северна Америка растежът на богатството ще бъде по-бавен в сравнение с предходните години, с прогнозен CAGR от 4,7% до 2026 г., което е спад от средните за предходни пет години от 9,1%. В Западна Европа растежът на богатството вероятно ще се забави от приблизително 4,5% през последните пет години до по-малко от 4% годишно до 2026 г.

Анализаторите на BCG прогнозират световна инфлация от 5,5% през 2022 г. и 2% за периода 2023-2026 год. Според тях глобалните фондови индекси ще нарастват средно със 7 на сто годишно.

През 2023 г. Хонконг ще остане световен лидер по обем на съхраняваните финансови активи на жители от други страни, като по този показател ще изпревари Швейцария. Нещо повече, Швейцария може да изпадне и от второто място към 2026 год., отстъпвайки го на Сингапур.