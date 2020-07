Пандемията от COVID-19 ускори дигитализацията и риска от кибератаки

Пандемията от COVID-19 промени начина ни на живот и засили тенденциите, които бяха видими още преди възникналата необичайна здравна обстановка. Една от положителните трансформации, които ще останат трайно в живота ни, е ускорената дигитализация в много аспекти от ежедневието ни. Това от своя страна поставя компаниите пред още по-силната нужда от защита от кибератаки.

Според много международни източници едни от най-застрашените сектори в глобален мащаб са в сферата на здравеопазването, образованието и финансовите услуги. И не случайно - именно тези сектори бележат най-голям ръст на потреблението на онлайн услуги.

Това открива нови възможности пред киберпрестъпниците, което налага въвеждането на допълнителни мерки за защита.

„Като световен лидер в областта на киберсигурността, наблюденията ни с компанията GBS, която е част от семейството на BULPROS, потвърждават, че България не е изключение от световните тенденции. При част от секторите, като банковия например, процесите на дигитализация и защита на данните от кибератаки е на по-високо ниво от останалите най-застрашени сфери. Както показа и анализът на Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН, болници и медицински центрове са сред обектите с повишен риск за кибератаки около пандемията с COVID-19. И за да подсигурим нужното ниво на информационна сигурност за електронното здравеопазване у нас, е необходимо да се предприемат правилните мерки навреме.“, коментира Мартин Цочев, вицепрезидент по киберсигурност в BULPROS.

„В продължение на дългогодишното успешно сътрудничество между BULPROS и IBM в сферата на интеграцията и внедряването на бизнес решения, от началото на 2020-та разширихме партньорството ни и в сферата на информационната сигурност. IBM е лидер на пазара за изграждането на центрове за наблюдение на информационната сигурност или така наречените Security Operations Centers и Security Orchestration Automation and Response. Въвеждането на тези системи помага на компаниите да реагират своевременно и проактивно на пробиви в информационната сигурност. В комбинация с нашата експертиза и опит имаме възможност да предоставим тези системи и под формата на услугa (aaS), при която клиентите да се възползват от всички предимства без да се налага да правят големи първоначални инвестиции. В лицето на IBM имаме партньор, който ни дава сигурността на водещата технология и гъвкавостта, която нашите клиенти очакват.“, допълва Павел Йосифов, мениджър „Бизнес развитие в областта на киберсигурността“ в BULPROS.

В ролята си на водеща компания в предоставянето на решения за информационна сигурност на българския пазар, BULPROS стартира и образователната инициатива CyberCafe.

„Темата за информационната сигурност е широко застъпена в онлайн пространството, но повечето статии и материали са на английски, а голяма част от хората нямат достатъчно време да следят и анализират новостите. Затова решихме двама от нашите специалисти в областта да правят обзор на български език на най-интересните неща от света на информационната сигурност през изминалия месец. Това ще се случва веднъж месечно, в рамките на 20-30 минути, като чрез експертния си коментар, те ще споделят и своите препоръки за повишаване нивото на киберзащита.“, сподели Любимир Тулев, CCISO, ECSA, CEH, CHFI, CEI – главен архитект по киберсигурност и консултант по бизнес информационна защита в BULPROS.

BULPROS е глобална компания за дигитална трансформация и една от най-бързо развиващите се технoлогични организации според класациите на Deloitte „Technology Fast 50 in CE“ и „Technology Fast 500 in Europe, Middle East, and Africa“, Inc. 5000 Europe и Financial Times 1000 Europe, доклада на McKinsey “The rise of Digital Challengers” и др.

Пазарните предложения на BULPROS включват решения в сферата на дигитализацията на компаниите, киберсигурност, облачни услуги и услуги за поддръжка, както и технологични услуги. Компанията притежава широк обхват от компетенции в различни сфери с фокус върху секторите финансови услуги и застраховане, професионални услуги, телекомуникации, производство, здравеопазване и търговия на дребно.

BULPROS развива дейност в световен мащаб с над 1300 служители, работещи в 20 офиса в Европа и Северна Америка.

BULPROS е установила успешни партньорски отношения с редица компании от Fortune 500 IT като: Cisco, Microsoft, IBM, Unisys, VMware, Siemens, T-Systems, SAP, Hortonworks, Oracle, Red Hat etc. BULPROS е съосновател на Българската асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии и на Бизнес съвета на ЦИЕ Growing Europe, както и член на Американската търговска камара и на Немската Аутсорсинг Асоциация.

GBS, част от корпоративното семейство на BULPROS, е водеща компания с фокус върху решения и услуги за кибер сигурност, стъпващи на платформите за съвместна работа на Microsoft и HCL. Компанията има над 25 години опит, повече от 5000 клиенти, над 4 милиона потребители, като развива дейност основно на европейския, северноамериканския и азиатския пазар.