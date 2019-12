Пощенска банка с отличие за иновации от European Business Awards 2019

Пощенска банка беше единствената финансова институция – финалист от България, в дванадесетото издание на международния конкурс за най-добрите практики и високи постижения в бизнеса − European Business Awards.

Освен финалист, Пощенска банка бе отличена като един от 12-те „Национални шампиона“ и представи страната ни във финалния етап на наградите във Варшава. Наградата банката получава като финалист в категорията за иновации (The Award for Innovation with Turnover of €150M+) с разработения за удобство на потребителите банков кредитен чатбот ̶ EVA (Electronic Virtual Assistant), който консултира клиенти 24/7 в популярното приложение Facebook Messenger.

„Щастливи сме, че нашият кредитен чатбот получава признание за иновативна услуга не само на национално, но и на европейско ниво. Гордеем се с високото отличие „Национален шампион“, защото то е доказателство за успеха на екипа и общите ни усилия да ставаме все по-добри и по-ефективни, за да отговорим на очакванията на нашите клиенти, които търсят доверен партньор в лицето на своята банка и удобни услуги, които да улесняват ежедневието им. Тази година, за да сме още по-близо до клиентите ни и да им предоставим услуги с допълнителна добавена стойност, надградихме функционалностите на чатбота. Предложихме на клиентите ни мобилната апликация EVA Postbank с функция „live chat“ за бърза връзка с експерт на банката, която предоставя синтезирано информация за нашите продукти и услуги. Сигурни сме, че така ще им бъдем още по-полезни и ще ги улесним в натовареното им ежедневие“, коментират от Пощенска банка.

Финансовата институция е избрана от престижно жури сред 2 753 компании, участвали в първия етап на конкурса, като само 364 от тях са отличени за „Национални шампиони“. В конкурса тази година взеха участие общо 120 000 бизнеси от 33 европейски държави. Основната цел на престижните отличия European Business Awards е да подкрепят развитието на една по-силна и по-успешна бизнес общност в цяла Европа.

European Business Awards (Европейски бизнес награди) е независим конкурс, създаден с цел да отличи най-добрите практики и да насърчи иновациите и проявата на предприемачески дух сред бизнес средите в Европа. Конкурсът събира на едно място най-добрите лидери и компании на стария континент и стимулира обмен на идеи помежду им. Трите основни принципа на наградите са Иновации, Етика и Финансов успех. В рамките на дванадесетото издание на конкурса членовете на журито търсят изобретателност, съблюдаване на етични принципи, добри отношения с всички заинтересовани страни и дългосрочно планиране с цел постигане на устойчиви резултати на фона на динамичните пазарни условия.