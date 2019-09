СЕМ даде срок на шефа на БНР да подаде оставка до края на идната седмица

Съветът за електронни медии даде днес срок до края на следващата седмица генералният директор на БНР Светослав Костов да си подаде оставката. Ако това не се случи, в седмицата между 7 и 11 октомври ще има ново заседание на медийния регулатор, на което ще бъде задвижена процедура за предсрочно прекратяване на мандата му.

Решението за това бе прието единодушно от СЕМ с 4 гласа „за“, на заседанието не присъства Бетина Жотева.

„Кризата в Радиото е безпрецедентна, съмненията за натиск и ограничаване на свобода на словото са недопустими. Давам си ясна сметка, че ние сме на прага, вече в предизборна кампания, което усложнява ситуацията. Не може обаче в ефира на БНР през 2019 г. да звучи Let it be в знак на протест срещу ръководството на Националното радио. Споменах го и миналия път, ще го кажа и сега: Доверието, очевидно, на СЕМ в неговото ръководство е загубено. По-лошото обаче е, че е загубено доверието на работещите в БНР в неговото ръководство и няколко пъти говорихме тук за поемане на отговорност. Поемане на отговорност се поема по един-единствен начин с оставка, и аз очаквам генералният директор на БНР да поеме своята отговорност по този начин. Това е и моят призив към него“, заяви председателят на СЕМ София Владимирова.

Тя допълни, че ако се стигне до ново заседание на медийния регулатор, ще са необходими 3 гласа „за“ за предсрочното прекратяване на мандата на Светослав Костов.

По време на обсъжданията днес членът на СЕМ Розита Еленова каза, че има криза в БНР и че Костов е поставил под съмнение своята обективност, което според нея е първо условие и първо качество за директор на обществена медия.

Решението за свикване на днешното извънредно заседание на СЕМ бе взето по предложение на Розита Еленова, която го направи след среща на членове на СЕМ с представители на редколегията на програма „Хоризонт" и други журналисти от БНР.