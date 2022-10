Световните медии за предсрочните избори в България

Броени минути след края на изборния ден в България редица световни медии публикуваха коментари за резултатите от вота – четвърти за страната ни за последните 18 месеца. Общият акцент в статиите са ниската избирателна активност в предсрочните избори и очакванията за трудни преговори за съставяне на нов кабинет в София. Агенция "Фокус" представя част от по-интересните коментари по темата.



Агенция Reuters представя първите резултати от екзитполовете с коментара, че след поредицата от избори "гражданите в България търсят предсказуемост в бившия си лидер Бойко Борисов на фона на инфлацията и високите цени на енергията".



В статията се подчертава, че основният съперник на ГЕРБ – "реформаторската партия "Продължаваме промяната", чието правителство се разпадна през юни", е на второ място според екзитполовете.



"Ако бъде потвърден, резултатът ще предвещава трудни преговори за коалиция, които може да завършат с парализиране на парламента или дори с нови извънредни избори. И в двата случая обаче политическата нестабилност ще се задълбочи и ще постави под риск перспективата София да изпълни целта си за влизане в еврозоната през 2024 г.", заключава Reuters.



"Българите гласуваха в неделя на общи избори - четвъртите за 18 месеца - белязани от бушуваща война наблизо, политическа нестабилност и икономически трудности в най-бедната членка на Европейския съюз", съобщи агенция Associated Press в първата си реакция на проведените в неделя предсрочни парламентарни избори в България.



"Проучванията преди вота показват, че до осем партии могат да достигнат прага от 4%, за да влязат в фрагментиран парламент, където популистките и проруските групи биха могли да увеличат представителството си", отбеляза агенцията, като обясни ниската избирателна активност с "апатията на гласоподавателите и разочарованието от политиците, които не могат да създадат жизнеспособна правителствена коалиция".



"Екзитпол в България показа в неделя, че дясноцентристката ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов, партия, обвинявана в корупция през годините си на управление, е вероятният победител на парламентарните избори в България", допълни Associated Press във втора статия, посветена на резултатите от вота.



"Затвориха избирателните секции на четвъртите парламентарни избори в България за 18 месеца, като се очаква избирателната активност да бъде ниска, въпреки че българите се борят с икономически проблеми и напрежение във връзка с войната между Русия и Украйна", отбеляза Deutsche Welle по повод края на изборния ден на предсрочните парламентарни избори в България.



"Най-бедната членка на Европейския съюз се бори да стабилизира икономиката си с инфлация от близо 20%. Твърдата антируска позиция на последното му правителство във войната срещу Украйна също го доведе до голяма енергийна криза. Българското правителство отказа да плаща руския газ в рубли. Скоро след това руският енергиен гигант Газпром прекъсна доставките за страната. Крехката коалиция на премиера Кирил Петков се разпадна след само няколко месеца на власт. Те загубиха вот на недоверие миналия юни. Днес обаче Петков отново се кандидатира, въпреки че социологическите проучвания поставят партията му на второ място с 16-17%", припомня медията.



Според коментара на медията, "антируските движения на Петков, въпреки историческите връзки на България с Москва, изглежда са насърчили руските симпатии. Проучванията показват, че проруското ултранационалистическо Възраждане има 11 до 14% подкрепа, което е повече от два пъти повече от 4,9% гласове по време на последните избори. Това може да представлява основна пречка пред плановете на страната да се присъедини към единния валутен блок на еврозоната до 2024 г., както и двуцифрените данни за инфлацията".



"Избирателната активност говори много за политическото разочарование на българите", коментира на свой ред австрийската държавна информационна агенция APA. Като привежда резултатите от вота според екзитполовете, медията подчертава, че "антиевропейската проруска партия "Възраждане", която бе най-малката фракция в миналия парламент, събира 10 процента".



Според агенцията "донякъде е изненадващо, че популистката формация "Има такъв народ" (ИТН), която предизвика падането на последния кабинет, се завръща в парламента с 4,2 процента. Социологическата агенция Gallup вижда още една представена в парламента партия. Това е консервативната проруска партия "Български възход", която беше основана едва през месец май".



"Наблюдатели очакват политическата безизходица в страната да продължи и след изборите. Очертаващият се фрагментиран парламент и дълбокото недоверие сред най-големите партии вероятно ще направят формирането на коалиция невъзможно", се казва още в статията.



Подчертава се, че "ГЕРБ на Борисов продължава да е в политическа изолация и е сочена като отговорна от почти всички противници за ширещата се корупция в страната по време на повече от десетгодишното й управление". Заключението на агенцията е , че "избирателната активност от почти 35 процента говори много за политическото разочарование на българите след година и половина политическа нестабилност".



"Апатията на гласоподавателите доминираше предсрочните избори в България в неделя, повишавайки перспективата за още един фрагментаризиран парламент, който трудно ще произведе жизнеспособна управляваща коалиция", пише американското издание The Washington Post в първия си коментар за предсрочния парламентарен вот в България.



Изданието припомня, че "тези предсрочни избори идват, след като крехка коалиция, водена от прозападния премиер Кирил Петков, загуби вот на недоверие през юни. След това той заяви, че Москва е използвала тактика на "хибридна война", за да свали правителството му, след като то отказа да плаща сметките за газ в рубли и нареди експулсиране на руски дипломати от България".



Първите екзит-полове след проведените в неделя предсрочни парламентарни избори в България показват победа на ГЕРБ, отбеляза на свой ред San Francisco Chronicle, като подчерта, че партията на бившия премиер Бойко Борисов е обвинявана от мнозина в корупция.