София е сред най-перспективните за технологични инвестиции в Европа

София се нареди в топ-20 на най-перспективните за инвестиции, технологии, иновации и стартъпи градове в Европа, предаде БГНЕС.

Столицата ни заема 20 място от 76 градове, включени в класацията Tech Cities of the Future.

При оценката на европейските градове са взети под внимание следните параметри: привличане на инвестиции, наличие на квалифицирани служители и развита инфраструктура.

Класацията е оглавена от Лондон. В първата петица влизат още Париж, Дъблин, Амстердам и Берлин.

От балканските градове на първо място е Букурещ, който е много напред в рейтинга, заемайки достойното 7 място. София също може да се похвали със сериозен успех, тя се нарежда непосредствено след мегаполиса Москва /18 място/ и Хелзинки /19 място/, които са наистина сериозни конкуренти. Нашата столица изпреварва Милано /21 място/, Прага /22 място/ и Талин /23 място/. Столицата на Естония отдавна се слави като един от най-модерните и смарт градове в Европа.

Класацията Тech Cities of the Future 2020/21 е съставена от списание fDi Intelligence и специализираното издание на технологии и иновации TNW (The Next Web) за пръв път през тази година.