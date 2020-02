„Световната PR революция“ на Максим Бехар с ексклузивно представяне пред Съвета на жените в бизнеса

Една от най-добрите книги за PR в момента „Световната PR революция“ на Максим Бехар беше ексклузивно представена пред Съвета на жените в бизнеса в България. Събитието се проведе в международния център на УниКредит Булбанк и бе уважено от десетки мениджъри на големи компании и представитeли на дипломатическия корпус. „Световната PR революция“ бе представена от автора Максим Бехар, от Цветанка Минчева, член на УС на УниКредит Булбанк и на УС на Съвета на жените в бизнеса в България, и от Сиана Колибарова от издателство „Ентусиаст“, което издава книгата в България.

„Световната PR революция: Как умните лидери успяват в света на променящия се PR“ (The Global PR Revolution: How Thought Leaders Succeed in the Transformed World of PR)“ предизвика сериозен интерес сред гостите и породи разпалена дискусия за тенденциите в PR бизнеса, ролята на социалните медии и бъдещето на бизнеса.

„PR бизнесът се промени значително през последните години. Една от основните причини за това е развитието на социалните мрежи. Днес всеки може да има медия в ръцете си и да създава съдържание, което достига до милиарди хора. Това е истинска революция, която предоставя много възможности, но и предизвикателства“, коментира Максим Бехар пред представителите на Съвета на жените в бизнеса в България.

„Световната PR революция“ първоначално излезе в САЩ, където постигна впечатляващ успех. Книгата съдържа мнения на 100 от най-известните PR експерти от 65 страни от 6 континента и e определяна за PR библия от читателите. В продължение на две седмици „Световната PR революция“ бе на първо място по продажби сред новите заглавия в секциите PR, Sales & Marketing и Career Advises на Amazon.com.

В България книгата се издава от края на 2019 г. и първият ѝ тираж бе изчерпан за по-малко от месец, а само дни след премиерата ѝ у нас зае първо място по продажби в книжен център „Гринуич“.

„Световната PR революция“ може да бъде закупена онлайн от сайта на издателство „Ентусиаст“, както и от официалната страница на книгата. Тя се предлага и в книжен център „Гринуич“, както и в някои от големите вериги книжарници в страната – Orange, Booktrading, Ciela и други.