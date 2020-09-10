516 случая на коронавирус при 5209 теста

516 са новите случаи на коронавирус при направени 5209 PCR теста. Това означава, че 9.9 % от изследваните са с COVID-19.
Излекувани са 115 души. Общо 1 063 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 56 в интензивни отделения.
7 души са починали през последното денонощие.
Разпределение на новите случаи по области:
Благоевград - 49, Бургас - 31, Варна - 25, Велико Търново - 6, Враца - 7, Габрово - 13, Добрич - 18, Кърджали - 19, Кюстендил - 4, Ловеч - 2, Монтана - 10, Пазарджик - 10, Перник - 5, Плевен - 2, Пловдив - 51, Разград - 17, Русе - 7, Силистра - 4, Сливен - 21, Смолян - 9, София-област - 7, София-град - 138, Стара Загора - 20, Търговище - 14, Хасково - 8, Шумен - 11, Ямбол - 8.