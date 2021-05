M3 Communications Group, Inc. със специална награда от PRWeek в категория „Най-добра PR агенция в Европа“

M3 Communications Group, Inc.

Снимка: M3 Communications Group, Inc.

М3 Communications Group, Inc. спечели специална награда в категорията „Най-добра агенция в Европа“ в международния конкурс PRWeek Global Awards 2021. Компанията получи отличието „Highly Commended“ (бел. ред. – „Силнo препоръчана“) за успешното си развитие през предизвикателната 2020 г. Въпреки трудностите на пандемията М3 Communications Group, Inc. реализира редица успешни проекти, представи нови услуги в отговор на променената бизнес реалност и разшири портфолиото си с 10 нови клиента.

Компанията спечели отличието „High Commendation“ в конкуренция с още четири агенции от цяла Европа. PRWeek Global Awards на едно от най-авторитетните PR издания в света PRWeek е сред най-престижните конкурси в комуникационната индустрия. Победителите се избират от жури, съставено от експерти в бранша.

„Тази награда е признание не само за нашата компания, но и за PR бизнеса в България. PRWeek е емблема за комуникационната индустрия по целия свят и за нас е истинска чест да бъдем оценени на толкова високо международно ниво. Това, което най-много ни радва, е, че отличието отчита постиженията ни през една изключително необичайна и трудна година, от която ние излязохме още по-силни и доказахме, че сме професионалисти, независимо от обстоятелствата. Благодаря на целия ни екип за усилията и отдадеността“, коментира Максим Бехар, основател и изпълнителен директор на М3 Communications Group, Inc.

Компанията се представя изключително успешно на PRWeek Global Awards за втора поредна година. През 2020 г. М3 Communications Group, Inc. се класира на второ място в категорията „Най-добра агенция в Европа“, а Максим Бехар бе обявен за „Най-добър PR професионалист в Европа“.

M3 Communications Group, Inc., партньор за България на водещата световна PR компания – Hill+Knowlton Strategies, част от WPP Group, осигурява широк спектър от услуги в областта на публичните комуникации – комуникационни стратегии, връзки с медиите, кризисен мениджмънт, дигитални услуги и услуги в сферата на социалните медии, маркетингови концепции, медия мониторинг, уеб и др. Основателят на компанията и изпълнителен директор Максим Бехар има повече от 25 години богат опит в областта на публичните комуникации и е световно признат като експерт по комуникации. Компанията е носител на десетки международни и местни награди: 3 пъти Агенция на годината в България - 2011, 2016 и 2018, най-добра консултантска компания в Източна Европа за 2012 според The Holmes Report, най-добра PR компания в света според The Stevie Awards и много други.