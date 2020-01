NATURA &CO финализира придобиването на Avon, създавайки четвъртата най-голяма група за красота в света

На 3 януари 2020 г. Natura &Co. обяви финализирането по придобиването на Avon Products, Inc. и назначаването на нов старши лидерски екип, който да управлява следващата фаза на растежа на компанията.

Това значимо придобиване бележи създаването на четвъртата по големина компания за красота в света и е важна крачка в изграждането на целеустремена група, отдадена на създаването на различен бизнес модел. Natura & Co, която търгува на борсата B3 в Сао Пауло, също започна да търгува и чрез американските депозитарни разписки (ADR) на Нюйоркска фондова борса от 6 януари.

Съвкупността от Avon, Natura, The Body Shop и Aesop значително разширява обхвата на мулти-каналната, мулти-брандова група, която ще бъде ненадминат лидер на пазара, насочен към преките потребители, предоставяйки продукти за красота на над 200 милиона потребители в целия свят, навсякъде и по всяко време, чрез множество канали, допирни точки с потребителите и емблематични марки в портфолиото си.

Natura & Co ще заеме водещи позиции в директните продажби, в онлайн пространството и извън него, чрез Avon и Natura, с над 6,3 милиона консултанти и представители. Освен това групата ще придобие ключова позиция в ритейл търговията с повече от 3000 магазина и разширено дигитално присъствие, обхващащо всички компании от портфолиото им. Natura & Co ще придобие брутни приходи от общо над 10 милиарда щатски долара годишно, повече от 40 000 сътрудници, широко и всеобхватно продуктово портфолио в ключови категории и глобален отпечатък в над 100 страни.

Като една целеустремена компания, Natura & Co ще се сдобие с още по-силен глас в подкрепа на каузи, свързани с правата на жените, борбата с тревожните климатични изменения, борбата с тестването на козметика върху животни, и развитието на силни връзки с местните общности. Всички тези каузи са част от ценностите на компанията да развива бизнес чрез позитивно влияние на социалната, икономическа и екологична среда.

Луиз Сеабра, съосновател на Natura & Co, заяви: „Наскоро Natura отпразнува своята 50-годишнина и няма по-добър начин да стартираме новия етап от нашата история, от това да приветстваме Avon в нашето семейство. Обединени сме от споделена визия и страст към красотата и взаимоотношенията, и вярваме, че заедно ще бъдем още по-силни, стремейки се да изградим по-справедлив и красив свят“.

Назначаване на организационна структура и мениджърски екип, съгласно приложимите корпоративни одобрения:

Роберто Маркес, който стана Изпълнителен председател на Съвета на директорите на Natura & Co през 2017 г., също ще изпълнява длъжността Главен изпълнителен директор на групата. Г-н Маркес се присъедини към Съвета на директорите на Natura преди около четири години. През това време той се превърна в лицето зад глобалния, многопрофилен, мулти-бранд подход, ръководейки придобиването на The Body Shop през 2017 г. и сега - обединяването с Avon. Той има богат управленски опит в областта на потребителските стоки, като преди Natura & Co е изпълнявал различни ръководни роли в Johnson & Johnson и Mondelez International в продължение на 30 години.

Маркес ще продължи да оглавява разнообразен и опитен Групов оперативен комитет (GOC), който включва Главните изпълнителните директори на всяка от четирите компании и марки, както и ключови функционални позиции. На този етап четирите бизнес звена са организирани въз основа на стратегическите приоритети на Групата:

• Natura & Co Латинска Америка, която ще отговаря за годишния отчет на Natura, Avon, The Body Shop в региона и Aesop в Бразилия, а също така за иновациите и управлението в световен мащаб на марката Natura

• Avon (с изключение на Латинска Америка), ще отговаря за годишния отчет на всички пазарни групи в Европа, Африка, Близкия Изток и Азия както и за иновациите на марката Avon и управлението в световен мащаб. В бъдеще звеното ще носи отговорност за международната експанзия на марката Natura извън Латинска Америка

•The Body Shop

•Aesop

Жоао Пауло Ферейра поема ролята на Главен изпълнителен директор за Латинска Америка на Natura & Co. Преструктурирането в Латинска Америка ще позволи на четирите марки на групата да увеличат максимално потенциала си, да създадат значителни синергии и да ускорят растежа и присъствието си многократно. Г-н Ферейра успешно ръководи модела на Natura за директни продажби, след като стана Главен изпълнителен директор през октомври 2016 г., като даде нов тласък на новия търговски модел и дигитализацията. Преди това той е бил Вицепрезидент по Операциии логистика и Вицепрезидент Търговия в Natura след дългогодишна кариера в Unilever.

Анджела Крету е назначена за Главен изпълнителен директор на Avon, отговаряща за бизнеса извън Латинска Америка и за надзора върху марката Avon в световен мащаб. Родом от Румъния, г-жа Крету има над 20-годишен опит в Avon на различни висши изпълнителни длъжности, последно като Вицепрезидент на групата и Генерален мениджър в за Централна Европа, отговаряща за 18 държави. Преди това тя успешно ръководи пазарите в Източна Европа и Африка / Близкия Изток и заема множество глобални постове. Тя има страст към Avon, служителите на компанията, нейните Представители и клиенти. Наред с признатите си лидерски умения, интернационална перспектива и пазарен опит, тя е силно ангажирана със стремежа на Avon за подпомагането на икономическото развитие на жените, като всичко това ще бъде ценен опит за бъдещето развитие на Avon и Natura.

Дейвид Бойнтън остава Главен изпълнителен директор на The Body Shop, като продължава да развива трансформацията и съживяването на марката, която е в ход и вече дава положителни резултати. В миналото той е изпълнявал функцията на Главен изпълнителен директор на Charles Tyrwhitt и Главен изпълнителен директор на Western Markets за L’Occitane.

Майкъл O'Кефе, Изпълнителен директор на Aesop от 2003 г., също остава на сегашната си позиция, задвижвайки високия растеж на тази уникална и престижна марка, като с подкрепата на останалата част от групата я преобразува в истински успешна в генерирането на положително икономическо, социално и екологично въздействие.

Роберто Маркес, Изпълнителен председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на групата на Natura & Co, коментира: „ Заедно с опитния, разнообразен и международен старши мениджърски екип, аз се чувствам горд и привилегирован да ръководя следващите стъпки от развитието на Natura & Co. Нашият стремеж е да изградим не само най-добрата компания за красота в света, но и най-добрата компания за красота ЗА Света. С включването на Avon създадохме семейство от компании с ненадминат досег до крайния потребител и страхотна платформа за растеж. Очаквам с нетърпение да работим заедно, за да създадем по-нататъшен подход със значимост за социалния, икономическия и екологичния сектор и да напишем следващата глава от нашата история.“

Natura & Co е глобална, целеустремена, мулти-канална и мулти-брандова козметична група, която включва Avon, Natura, The Body Shop и Aesop. През 2018 г. Natura & Co отчете нетни приходи в размер на 13,4 милиарда бразилски долара. Четирите компании, формират група, която се ангажира да генерира положително икономическо, социално и екологично въздействие. От 130 години Avon се застъпва за правата на жените: предоставя иновативни, качествени козметични продукти, които се продават предимно на жени от жени. Основана през 1969 г., Natura е бразилска мултинационална компания в областта на козметиката и личната грижа, лидер в директните продажби. Основана през 1976 г. в Брайтън, Англия, от Анита Родик, The Body Shop е глобална марка за красота, която се стреми да направи положителна промяна в света. Австралийската марка за красота Aesop е създадена през 1987 г. с цел да създаде гама от превъзходни продукти за кожа, коса и тяло.

От 130 години Avon подкрепя жените предлагайки иновативни, висококачествени продукти, които основно се продават от една жена на друга. Милиони независими представители по целия свят продават емблематични марки като Avon Color и ANEW чрез своите социални мрежи и изграждат собствен бизнес на пълно или непълно работно време. Avon подкрепя както развиването на жените, така и тяхното благосъстояние. Компанията е дарила над 1 милиард долара чрез каузи посредством Avon и Avon Foundation. Научи повече за Avon и предлаганите продукти на www.avonworldwide.com.