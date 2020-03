PRWeek номинира M3 Communications Group, Inc. сред двете най-добри PR агенции в Европа

M3 Communications Group, Inc.

Снимка: M3 Communications Group, Inc.

М3 Communications Group, Inc. бе обявена за една от най-добрите PR агенции в Европа. Компанията е един от двамата финалисти в категорията „Най-добра агенция в Европа“ в международния конкурс PRWeek Global Awards 2020.

М3 Communications Group, Inc. е единствената българска компания, която е финалист на престижните награди.

М3 Communications Group, Inc. е с още едно впечатляващо постижение на конкурса. Нейният Главен изпълнителен директор Максим Бехар е финалист в категорията „Най-добър професионалист в Европа“.

Oсвен PR експерт с дългогодишен опит и бивш Президент на най-влиятелната PR организация в света ICCO, Максим Бехар е и автор на една от най-добрите книги за PR в момента – „Световната PR революция“. Книгата бе издадена първоначално в САЩ в края на 2019 г., където постигна забележителен успех. В продължение на две седмици „Световната PR революция“ бе на първо място по продажби сред новите заглавия в секциите PR, Sales & Marketing и Career Advises на Amazon.com и продължава да е след най-продаваните нови книги в тази област.

„Постижението на М3 Communications Group, Inc. в конкурса на PRWeek е важно признание за професионализма ни и дългогодишния ни опит. Ежедневно работим не само за да реализираме успешни проекти за нашите клиенти, но и за да развиваме PR бизнеса в България. Повече от 25 години M3 Communications Group, Inc. следва най-високите международни стандарти и прави революция в PR индустрията“, коментира Максим Бехар, CEO на М3 Communications Group, Inc.

Конкурсът PRWeek Global Awards на едно от най-авторитетните PR издания в света PRWeek отличава иновативни проекти и кампании, както и PR агенции и експерти от целия свят, които налагат нови тенденции в бизнеса и следват най-високите професионални стандарти. Победителите се избират от жури, съставено от експерти в бранша.

Всички финалисти в конкурса можете да видите тук. Големите печеливши в PRWeek Global Awards 2020 ще бъдат обявени на бляскава церемония в Лондон на 19 май.