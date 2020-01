Бляскаво представяне на „Световната PR революция“ на Максим Бехар в София

Най-новата книга на Максим Бехар „Световната PR революция“ беше официално представена за първи път в България в книжарница „Гринуич“. Събитието бе уважено от стотици гости, сред които мениджъри на големи компании, дипломати, журналисти, представители на академичната общност и на шоу бизнеса. „Световната PR революция: Как умните лидери успяват в света на променящия се PR“ (The Global PR Revolution: How Thought Leaders Succeed in the Transformed World of PR)“ бе представена от д-р Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България, проф. Любомир Стойков, PR и медиен експерт, и Виктория Бисерова, управител на издателство „Ентусиаст“, което издава книгата в България.

„Световната PR революция“ на Максим Бехар, дългогодишен журналист, успешен бизнесмен, дипломат, собственик и мениджър на една от водещите PR компании в България M3 Communications Group, Inc., първоначално излезе в САЩ, където постигна забележителен успех. В продължение на две седмици книгата бе на първо място по продажби сред новите заглавия в секциите PR, Sales & Marketing и Career Advises на Amazon.com и продължава да е след най-продаваните нови книги в тази област.

„Световната PR революция“ съдържа мнения на 100 от най-влиятелните PR експерти от 65 страни от 6 континента и предоставя на читателите уникален поглед към съвременните комуникации. Книгата е оценявана като една от най-добрите в света в областта на PR-a.

„Има няколко неща, които могат да направят човек щастлив, и едно от тях е да види толкова много свои приятели и хора, от които се е учил, тук, в тази пълна зала. Щастлив съм обаче и че България е първата страна след САЩ, в която книгата ми излиза, и това дори беше едно от условията ми пред американските ми издатели от Allworth Press. Надявам се всеки от читателите да научи поне един факт, едно изречение, една случка или един интересен казус, който може да промени или бизнеса, или дори живота му“, заяви авторът на „Световната PR революция“ Максим Бехар.

„Работим с Максим Бехар за втори път и сме щастливи, че „Ентусиаст“ издава „Световната PR революция“ в България. Книгата беше приета изключително добре от читателите, като първият ѝ тираж в страната се изчерпа за по-малко от месец“, каза Виктория Бисерова, управител на издателство „Ентусиаст“.

„Кой може да повярва, че преди няколко десетилетия в малка България се е родил човек, който пише бестселъри и постига феноменални международни успехи, с които сега всички се гордеем. В „Световната PR революция“ виждаме Максим Бехар в една нова роля на въздействащ автор и сме впечатлени от майсторството му да разказва истории“, коментира д-р Соломон Паси.

„„Световната PR революция“ е уникален и разтърсващ труд, който чертае нов път пред световните комуникации. Максим Бехар представя изключително живо и енергично, но и много аргументирано своите възгледи за съвременния PR бизнес. Силата на неговата книга е, че ангажира с мнения и оценки световно признати комуникационни лидери като Пол Холмс, Сър Мартин Сорел, Дейвид Галахър“, заяви проф. Любомир Стойков.

„Световната PR революция: Как умните лидери успяват в света на променящия се PR“ е предназначена за много широк кръг от читатели, интересуващи се от PR бизнеса – мениджъри, студенти, PR експерти, предприемачи или просто любопитни читатели, желаещи да обогатят познанията си.

Книгата може да бъде закупена онлайн от сайта на издателство „Ентусиаст“, както и от официалната страница на книгата. „Световната PR революция“ се предлага в книжен център „Гринуич“, както и в някои от големите вериги книжарници в страната – Orange, Booktrading, Ciela и други.