Илон Мъск изведе в орбита 60 малки спътника

Американската компания SpaceX изведе в орбита поредната група от 60 малки спътника, съобщи SpaceX в акаунта си в Туитър, където стартът беше предаван на живо.

"Успешното извеждане в орбита на 60 спътника Starlink е потвърдено", написа компанията.

Изстрелването на ракетата-носител Falcon 9 стана от космодрума Кейп Канаверал във Флорида. Няколко минути по-късно първият етап на носителя, използван преди това пет пъти по време на изстрелвания, кацна на платформата "Of Course I Still Love You" в Атлантическия океан. Мисията многократно беше отлагана поради неблагоприятно време и застъпване в графиците с други изстрелвания.

През май 2019 г. в космоса бяха изстреляни първите 60 спътника Starlink, през ноември същата година втората група сателити беше пусната в орбита, третата, четвъртата и петата през януари и февруари тази година. Предишният старт се състоя на 22 април.

Мрежата Starlink е проектирана да осигурява достъп до Интернет на потребителите по цялата планета чрез разполагане на голям брой малки спътници с тегло до 500 кг в ниска земна орбита. Предвижда се тази комуникационна система да осигурява широколентов достъп до Интернет със скорост 1 гигабит в секунда, което отговаря на стандарта 5G навсякъде, включително в недостъпни и слабо населени райони.