Над 30 хил. гости събра Стара Загора в рамките на Beerфестът 2022

Над 30 000 гости събра столицата на бирата – Стара Загора в рамките на седмото издание на Beerфестът. И тази година фестивалът даде възможност на жителите от града на липите и гостите от цялата страна да споделят много емоции и добро настроение по време на 5-дневния музикален маратон в парк „Загорка“. Освен традиционния за града празник на пивото и хубавата музика, посетителите станаха част и от честването на 120-годишния юбилей на емблематичната пивоварна – ЗАГОРКА.

Още през първата вечер, гостите се оказаха в епицентъра на празника на компанията и оставиха своите пожелания върху картички за рожден ден в специален юбилеен кът, а за да бъде настроението максимално ЗАГОРКА предложи и специално лимитирано наливно „Юбилейно“ пиво, достъпно ексклузивно за старозагорци и гостите на града в рамките на 5-дневното събитие. Новото предложение се оказа сред фаворитите от богатото портфолио на компанията с 6 075 консумирани чаши бира, а благодарение на инициативата Загорка Зелен Фонд, с част от приходите компанията ще подкрепи местна кауза, която ще облагороди региона на Стара Загора.

Фестивалът, както до сега, премина с разнообразна музика в тематични вечери от хип-хоп до рок и етно. На сцената за откриването почитателите посрещнаха с много шум и настроение Керана и космонавтите, Орлин Павлов и Веселин Маринов. През втората вечер хип-хоп вълната от СЕКТА и Wosch MC, DJ Stevie G и DJ Stanchika, брейк денс формацията „No name Crew”, F.O. и Peeva, както и Billy Hlapeto и D3MO премина като цунами през сцената на Beerфестът и остави почитателите на рапа жадни за още. Вечер 3 отбелязаха Overground Brass Band, Мери Бойс Бенд, РИА и Тони Димитрова, които накараха публиката да пее с цяло гърло под звездното небе на поляната в парк „Загорка“. Феновете на рока останаха завладени от светлинно и огнено шоу в четвъртата вечер с групите Second to None, RockStage, D2, SEVI и Johnny Gioeli. За грандиозния финал почитателите на фолклора и българската етно музика станаха част от музикалното пътешествие на Deep Zone Project, Богдана Петрова и Деси Добрева и Лудо Младо Бенд.

За поредна година присъстващите на събитието се включиха и в дългогодишната инициатива „Бира за смет“, като традиционна част от фестивала. Гостите се включиха с разделното събиране на празните си опаковки от бира, като в замяна се насладиха на безплатно студено пиво и подпомогнаха опазването на околната среда и чистотата по време на събитието.

На голям интерес до края на самия фестивал се радваше и осигурената безплатна автобусна линия в подкрепа на кампанията „Когато шофираш, никога не пий“, която успешно откара близо 1 000 души безопасно до домовете им след края на концертните вечери, за да могат те да консумират от богатия бирен каталог на място.

От 2015г. насам, Beerфестът се провежда ежегодно в Стара Загора, а негови организатори от създаването му са пивоварна ЗАГОРКА и Община Стара Загора. С годините се превръща в ценна част от културната програма на града и отчита посетители от различни краища на страната. Основен партньор през последните години са магазини „АЯКС“, а изданието за 2022 г. се реализира и с подкрепата на технически хипермаркет „Багира“, ресторанти „Щастливеца“ и Екопак България.