Mеждународна обучителна програма за бъдещи таланти в програмирането – ICPC Europe Training Camp 2022

Huawei се включи в организацията на международната обучителна програма ICPC Europe Training Camp 2022. Програмата има за цел да насърчи и подпомогне бъдещите таланти в програмирането. В обучението, което се провежда в Полша от 14 до 16 октомври, се включиха повече от 200 студента от България, Германия, Чехия, Израел, Украйна, Швеция, Румъния, Швейцария, Испания и местни. Участниците ще изследват едни от най-предизвикателните проблеми от сектора на комуникационните и информационните технологии.

Събитие за любители на програмирането и иновативните решения.

Huawei се включва в инициативата като съорганизатор на събитието, а основен инициатор е Международния конкурс по програмиране за студенти (International Collegiate Programming Contest - ICPC) - един от най-големите, най-старите и най-престижните съзтезания по програмиране в света. Целта му е да провери уменията на бъдещите специалисти за работа в екип и решаване реални казуси в сферата. Освен това, състезанието насърчава и развива ценни качества като креативност, иновативност и способност за работа под напрежение.

Инициативата е предназначена за студенти, които имат интерес и умения в програмирането, алгоритмите и всичко свързано с бъдещето на компютрите, обработката на данни, комуникационните и информационните терминали. От години Huawei подкрепя различни проекти за развитие на науката и технологиите. По този начин компанията се ангажира с разширяването и развитието на индустрията, за да посрещнат нуждите на утрешния ден.

ICPC Training Camp 2022 се провежда в два етапа:

Първата фаза преминава в онлайн събитие с участниците, избирани през февруари въз основа на резултатите им в регионалните първенства.

Втората фаза преминава във физически събития с поканените участници, като първото се проведе в Шанхай през август, а второто ще се състои в Полша през октомври.

Благдарение на Huawei, обучението ICPC Training Camp е напълно безплатнo за всички участници. На тазгодишното събитие ще присъстват спортисти, възпитаници и треньори от организацията ICPC. Участниците ще имат възможност да научат ефективни стратегии за решаване на различни проблеми и задачи. Нещо повече, участниците в програмата могат не само да повишат знанията си, но и да се подготвят за предстоящите състезания.

По време на всеки етап от обучителната програма, участниците с отлични резултати в съзтезанията могат да спечелят награди, сред които смартфони Huawei P50 Pro, часовници Huawei GT 3 Pro или таблети Huawei Matepad 11.

Huawei инвестира в кадри с потенциал в развитието на модерни технологии.

Като водещ световен доставчик на инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ICT) и интелигентни устройства, Huawei инвестира милиони долари в сътрудничество с университети и научно-изследователски организации. Освен това, компанията спонсорира и участва в много водещи световни състезания, включително събития като ICPC, OCHO, IMO или IMC с цел да развива най-добрите таланти и да им помага да разширяват хоризонтите си.

Обучителната програма ICPC Training Camp, както и други събития за бъдещи специалисти, организирани от Huawei, събират заедно признати треньори и специалисти в областта на математиката и програмирането. Те имат възможност да се запознаят с технологичните решения, разработени от компанията, и да разширят познанията си за корпоративната научноизследователската и развойна дейност.

Поощряването на млади таланти е ключов фактор за разрастването на модерните технологии, според Huawei. През последните две години компанията е обучила или наела около 26 000 висшисти, като голяма част от тях са участвали в програми и обучения, организирани от Huawei. Чрез инвестициите си в тази насока, компанията цели да допринесе за по-успешната работа на компанията и бързото реагиране спрямо нуждите на постоянно променящите се технологии. Визията на Huawei е да подкрепя развитието на образованието и науката по начин, съобразен с развитието на моедрните технологии, като си партнира с най-големите умове от цял свят.

Huawei се ангажира с редица проекти за корпоративна социална отговорност. Компаният подпомага развитието на талантите и в България, като стартира следващото издание на стипендиантската си програма ICT Talents Training Seeds for the Future през октомври. Целта й, заедно с глобалната програма Seeds for the Future ("Семена за бъдещето"), е да подготви студентите за реалния бизнес свят, да подобри познанията им от технологична гледна точка, но и да обогати лидерските им умения. Компанията ще награди 80 кандидати, а най-добрите сред тях ще имат възможността да се включат и в глобалната програма, чието онлайн обучение ще се проведе в средата на ноември. Освен това, от години Huawei се ангажира да насърчава многообразието и приобщаването чрез обучение по дигитални умения чрез различни социално отговорни кампании.