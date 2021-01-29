Регулаторът определи 1.01% минимална доходност за универсалните пенсионни фондове

Комисията за финансов надзор определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.12.2018 г. до 31.12.2020 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

За универсалните фондове, където се осигуряват най-много българи, определената минимална доходност е 1,01%. Немодифицираната претеглена доходност е 3,96%, а среднопретеглената доходност е 4,01%. Средноаритметичната доходност е 3,55%.

През посочения период най-висока доходност е постигнал универсалният фонд на "ДСК-Родина" – 5,57%.

При професионалните фондове определената минимална доходност е 0,76%. Немодифицираната претеглена доходност е 3,74%, а среднопретеглената доходност е 3,76%. Средноаритметичната доходност е 3,34%.

През посочения период най-висока доходност е постигнал професионалният фонд на "ДСК-Родина" – 5,68%.

При доброволните фондове немодифицираната претеглена доходност е 4,33%, модифицираната е 4,31%, а средноаритметичната доходност е 3,41%.