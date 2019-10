Уникалното 72-годишно уиски The Macallan Genesis Decanter беше представено в София

Единствено по рода си 72-годишно уиски на The Macallan беше представено на търг пред ценители вчера в The Residence Exclusive Club в София. The Macallan Genesis Decanter, което беше продадено за впечатляващата сума от 120 000 лв., е най-старото уиски, пускано на пазара от марката и е бутилирано само в 600 за целия свят кристални рънчогравирани декантери на майсторите на кристала Lalique.

Уиски бижуто е колаборация между специалисти от сферите на алкохола, кристала, архитектурата и художественото майсторство. Формата на декантера е вдъхновена от дестилерията на The Macallan в шотландския регион Спейсайд, която само преди седмици беше отличена с наградата за архитектура Andrew Doolan Best Building на Кралския съюз на архитектите в Шотландия. Сградата едновременно разкрива производствения процес на уискито, който се случва в дестилерията на The Macallan от 1824 г. насам и е в синхрон със заобикалящата природна среда в региона.

Дестилирано през 40-те години на миналия век в първите години след Втората световна война, уискито е единствено по рода си за марката The Macallan, която вече повече от два века е лидер в майсторското производство на алкохолната напитка.

Почитателите, които са пропуснали тази уникална възможност, ще могат да се запознаят с други интересни предложения на The Macallan, чийто дистрибутор в България е Кока-Кола ХБК, на Whiskey Fest 2019 този уикенд в София. От 25 до 27 октомври столицата ще посрещне на събитието и Edition 5 и Classic Cut 2019.

The Macallan Edition 5 отдава почит на широката гама от натурални уиски цветове. За създаването му дестилерията си партнира с Pantone Color Institute™. Вдъхновено от естествените цветове на уискито и магнетичния процес на неговото производство, Edition 5 е с етикет в уникален нюанс на лиловото, известно като най-магнетичния цвят, заради многопластовата си комбинация от синьо и червено.

The Macallan Classic Cut 2019 е ново издание в традиционната годишна лимитирана серия на марката с по-висок градус и доминираща сладост.